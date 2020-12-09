【港交所388】李小加離任港交所行政總裁 將獲發市值逾千萬元股份作獎勵

港交所（388）行政總裁李小加將於12月底離任，根據港交所員工股份獎勵計劃，李小加於本周一（7日）獲發港交所股份32,375股。按港交所今日收市價384.6元計，股分市值約1245萬元。



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李小加由2010年起出任港交所行政總裁，據年報顯示，單計去年李小加獲授薪金、現金花紅、其他福利及退休福利合共2,684.3萬元，連同2,426.2萬股份獎勵，去年年薪達5,100萬元。



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去年底李小加曾大手減持65萬股，每股平均作價256.53元，套現逾1.6億元。目前李小加持有50.26萬股港交所股份，市值約1.93億元。

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