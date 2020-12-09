【HKDisney】即睇有冇自己份！香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」得獎結果出爐

為慶祝香港迪士尼樂園成立15周年，早前特意推出港人限定的大抽獎，送出1.5萬張標準門票及150份酒店住宿。樂園今日（9日）公布「Fun享奇妙夢想」抽獎活動的得獎結果，一齊看清領奬須知！

得奬名單均顯示市民登記的編號，同時樂園亦會以電郵方式通知得獎人士，每份奬品均不能轉讓、轉售、替代或兌換現金或其他物品。

領奬方式：

親身到香港迪士尼樂園正門入口迴轉欄或酒店前台換領

須出示結果通知書及有效的個人身分證文件以作確認，恕不接受影印副本

門票得奬者須到訪樂園前的7日內預先透過官網預約

所有酒店房間得奬者須提前至少14日致電預訂房間

得獎者只可在結果通知上的指定限期內換領或使用奬品

得獎名單詳情：

登記號碼：1000000000HK – 1999999999HK

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登記號碼：2000000000HK - 2999999999HK

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

登記號碼：3000000000HK - 3999999999HK 【按此】

登記號碼：4000000000HK - 4999999999HK 【按此】

登記號碼：5000000000HK - 5999999999HK 【按此】

登記號碼：6000000000HK - 6999999999HK 【按此】

登記號碼：7000000000HK - 7999999999HK 【按此】

登記號碼：8000000000HK - 8999999999HK 【按此】

登記號碼：9000000000HK - 9999999999HK 【按此】

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責任編輯：潘曉豐