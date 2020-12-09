  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【HKDisney】即睇有冇自己份！香港迪士尼「FUN享奇妙夢想」得獎結果出爐

環球政經 18:12 2020/12/09

分享：

為慶祝香港迪士尼樂園成立15周年，早前特意推出港人限定的大抽獎，送出1.5萬張標準門票及150份酒店住宿。樂園今日（9日）公布「Fun享奇妙夢想」抽獎活動的得獎結果，一齊看清領奬須知！

得奬名單均顯示市民登記的編號，同時樂園亦會以電郵方式通知得獎人士，每份奬品均不能轉讓、轉售、替代或兌換現金或其他物品。

領奬方式：

  • 親身到香港迪士尼樂園正門入口迴轉欄或酒店前台換領
  • 須出示結果通知書及有效的個人身分證文件以作確認，恕不接受影印副本
  • 門票得奬者須到訪樂園前的7日內預先透過官網預約
  • 所有酒店房間得奬者須提前至少14日致電預訂房間
  • 得獎者只可在結果通知上的指定限期內換領或使用奬品

得獎名單詳情：

登記號碼：1000000000HK – 1999999999HK

    點擊圖片放大
    +7
    +6

登記號碼：2000000000HK - 2999999999HK

    點擊圖片放大
    +8
    +7

登記號碼：3000000000HK - 3999999999HK 【按此

登記號碼：4000000000HK - 4999999999HK 【按此

登記號碼：5000000000HK - 5999999999HK 【按此

登記號碼：6000000000HK - 6999999999HK 【按此

登記號碼：7000000000HK - 7999999999HK 【按此

登記號碼：8000000000HK - 8999999999HK 【按此

登記號碼：9000000000HK - 9999999999HK 【按此

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：潘曉豐

 

上一篇文章

【營銷智慧@iM網欄】一招小技巧 網店舊客翻單更容易
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【樓市熱話】樓價愈來愈平　網民：好開心！
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【筍盤推介】 港鐵站旁居屋交通配套冇得輸 半個鐘出到市區 2房單位樓價只係4百幾萬
【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園
【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【通訊安全】防Whatsapp帳戶「被刧持」 這3個設定不可不做（附教學）
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?