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【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄169.5億、超購125.5倍

新股IPO 16:20 2020/12/11

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加科思  （新上市編號：01167）  今日起至下周一招股（12月14日），加科思招股反應熱烈，綜合多間券商數據題示，截至下午16時20分，加科思暫錄得169.53億元孖展，超額認購125.51倍，當中信誠借出41億元、富途曾出現抽飛，現借出37.31億元、利弗莫爾借出28.53億元。

加科思抽唔抽好？認購前五大關鍵【下一頁】

加科思管理層言論【下一頁】

圖看加科思招股詳情

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加科思計劃發行9647.6萬股，招股價介乎12元至14元，集資最多13.5億元，一手（300股）入場費4242元，高盛及中金為聯席保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 加科思—B（01167） IPO
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