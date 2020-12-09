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【免費】富衛夥好生活網購平台送禮品　7款精選食品限量300份

商業 17:17 2020/12/09

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富衛香港與本地優質食品網購平台「好生活GoodLife」合作，於本月至2021年2月期間限定送出「vCAN過好生活箱」。（富衛提供圖片）

疫情下不少港人都希望食得健康，富衛香港與本地優質食品網購平台「好生活GoodLife」合作，於本月至2021年2月期間限定送出「vCAN過好生活箱」，內有7款精選食品，限量300份，送完即止。

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適逢富衛成立７周年，是次「vCAN過好生活箱」精選7款注重原創理念的產品，包括富衛特別製作的罐裝禮物，內有香港品牌細味公平的有機腰果糖；Chocobien的65% 馬達加斯加朱古力；香港品牌Jam Story果醬二三事的葡萄柚柑桔芒果威士忌果醬；紅燒鰻罐頭；The Carbonation的Smoked Water及Tonic Water；來自台灣百年品牌的東和拌麵；台灣員林食品的仙草涼露。

即日起參與富衛的Facebook活動，或於12月14日起，於好生活 Good Life網站上購物滿700元或以上，即有機會獲得限量「vCAN過好生活箱」。除了產品之外，亦有由富衛送出的「FWD MAX Points」獎賞，透過登記成為新FWD MAX會員即可獲2,000 MAX 積分。

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責任編輯：朱悅瀅

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