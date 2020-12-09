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【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除

科技 17:45 2020/12/09

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Google宣布，新政策將由2021年6月1日起生效。若使⽤者24個⽉未使⽤Gmail、Drive 或相簿用戶或登入帳戶，Google 就會刪除使⽤者在以上閒置服務中的內容。

Google用戶請留意！日前Google陸續向用戶發出通知，即將推出新政策，整頓閒置兩年的幽靈帳戶」，若兩年未有任何登入的帳戶，將會刪除該帳戶的所有資料內容。同時，用戶免費的15GB儲存空間若使用超過上限，系統也會強制刪除所有儲存在Google的資料。

【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話

Google Doodle新設計　迎接December Global Holidays

Google宣布，新政策將由2021年6月1日起生效。若使⽤者24個⽉未使⽤Gmail、Drive 或相簿用戶或登入帳戶，Google就會刪除使⽤者在以上閒置服務中的內容。

此外，儲存容量超過上限15GB的用戶，也會遭Google強制執行系統刪除資料包括Gmail郵件、Google雲端硬碟所有服務、及Google相簿的所有內容。屆時Google將會傳送電子郵件提醒用戶，如果要刪除該帳戶的任何內容，也會預先通知。

若用戶不想遭Google刪除任何資料，可考慮加入付費訂閱制Google One會員。即使已有24個月未登入使用，只要帳戶的付款記錄良好，在Gmail、Google雲端硬碟和Google相簿的所有內容，仍可保留不受新則會更難測影響，資料內容不會也被系統強制刪除。

Google Play香港2020年度排行榜　健身App疫下崛起

責任編輯：曾曉汶

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