舜宇上月出貨疲弱曾跌半成 花旗：供應鏈零部件短缺僅屬短期影響（第二版）

▲ 舜宇今年首11個月，手機鏡頭出貨量累計近14億件，按年升15%。

舜宇光學 （02382） 公布，11月手機鏡頭按年跌0.8%至1.29億件，按月亦跌19.2%，主要由於智能手機供應鏈中關鍵零部件缺貨。車載鏡頭按月減少0.4%，按年則升28.8%，因海外疫情影響減少。

舜宇股價今早下跌，曾跌逾5%，低見145.5元，午後最新報148.1元，跌3.6%，成交額達15億元。

今年首11個月，手機鏡頭出貨量累計近14億件，按年升15%；車載鏡頭升9.8%至5043.8萬件。

光電產品方面，受累於智能手機供應鏈中關鍵零部缺貨，手機攝像模組按年及按月分別跌21.3%及18.5%，至4688.4萬件，其他光電產品按年亦跌29%。首11個月，手機攝像模組出貨量累計5.47億件，升13.8%。

花旗：供應鏈零部件短缺屬短暫影響

花旗稱，市場或對舜宇手機鏡頭、手機攝像模組疲弱出貨表現有憂慮，但相信僅屬短暫影響，同時車載鏡頭依然維持穩定表現。該行續表示，舜宇上月手機鏡頭出貨表現較市場預期低逾5%，主要因為其Android客戶面臨供應鏈零部件短缺，尤其是半導體產品。不過舜宇今年首11個月手機鏡頭、手機攝像模組出貨分別按年增長15%、14%，仍超出公司全年10%的增長目標。

大和則表示，明年隨著需求恢復以及明年下半年智能手機規格加速升級，舜宇有望自2021年起重拾強勁盈利增長，同時舜宇很大機會明年進入蘋果供應鏈，再為盈利帶來上升潛力。

（第二版新增券商看法）

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編輯：陳韻妍、陳健婷