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港島半新盤享名校網　近西營盤站　8年貶值近一成

股樓投資 17:06 2020/12/09

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港鐵西營盤站通車後，市場原預計區內住宅能受惠，惟有一個半新盤，竟錄蝕讓成交。利嘉閣黃國然說，西營盤薈臻高層D室，實用面積328平方呎，一房間隔，放盤約5個月，原叫價780萬元，終減價47萬元，即約6%，以733萬元交吉易手，實用呎價約22,348元。

據了解，原業主於2012年10月，以約800.5萬元買入上述單位，持貨8年，現帳面蝕約67.5萬元，即約8%。代理續說，薈臻現時約有11個單位盤，最低入場費由約680萬元起。

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【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園【下一頁

資料顯示，薈臻位於西營盤桂香街1號，步行約兩至三分鐘，便到西營盤站，前往中上環等核心商業區非常方便。此外，物業鄰近交通配套齊全，各類店舖林立，衣食住行一應俱全。雖然薈臻規模細，但設會所，有不同的設施。

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撰文 : 黄卓賢

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