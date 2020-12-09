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【美股分析】鱷王達里奧：資金氾濫將繼續推升資產價格

股樓投資 17:38 2020/12/09

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美股樂觀氣氛熱烈，標普500指數和納斯達克指數本周二（8日）再次創下新高。全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創辦人、有「鱷王」之稱的達里奧（Ray Dalio）本周二（8日）表示，鑒於市場資金氾濫，他認為資產價格將會進一步被推升。

在一項名為「Ask Me Anything」的活動上，達里奧稱當前市場資金和信貸氾濫，且不太可能會消退。他指過去大量印鈔，令大量債務和貨幣出現，未來預期還會有更多，「現在人們最需要關注的，是信貸和貨幣相對於資產和其他貨幣的價值，在貨幣貶值的情況下，資產價格是不會下跌的。」

【美股焦點】Tesla再度配股集資50億 股價現挫2%【下一頁

【美股焦點】估值年內翻倍　「美版美團」上市價提高至102美元【下一頁

達里奧還表示，沒有理由認為，股市不會達到50倍的市盈率。惟他建議投資者要通過不同資產類別、不同貨幣以及不同國家，做到明確的分散投資。

被問及對比特幣看法時，達里奧指，比特幣以及其他數碼貨幣在過去10年已經成為類似黃金的另類資產，可以作為黃金和其他資產之外的一種分散投資，而此前他曾多次公開質疑比特幣的價值。

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