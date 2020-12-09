輝瑞疫苗懷疑出現副作用 美護士：「發燒至攝氏40.5度」

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech聯手研發的新冠狀病毒疫苗早前已經獲英國批准使用，同時英國成爲首個全民接種的國家。不過在另一邊廂，美國有市民接種後表示疫苗懷疑出現副作用，令人擔心疫苗的安全性。

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根據外媒報道，一名於加州大學洛杉磯分校護理學院任職的助理教授Kristen Choi表示接種第2劑疫苗後，出現發燒、頭痛、噁心、發冷等症狀，更曾發高燒至攝氏40.5度。不過，她在服用退燒藥後，體溫降溫到38.9度，只餘下「注射部位腫痛及腫脹」。

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根據輝瑞大藥廠的實驗紀錄，有75%受試者會感到疲倦、68%有頭痛症狀、33%會打冷顫、25%會肌肉痠痛，而17%的人會發燒，所以上述的個案屬於正常程況，不過她認為醫生應該在接種疫苗之前，清楚跟病人説明副作用，否則會讓病人有不必要的擔心。

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責任編輯：翁嘉陽