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【長和螞蟻合資】AlipayHK香港活躍商戶突破6.2萬 推新功能「小店地圖」

Hot Talk 16:47 2020/12/09

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AlipayHK宣佈，在香港活躍商戶已經突破6.2萬間。

螞蟻集團、長和 （00001） 在香港合資經營的AlipayHK透露，目前在香港已擁有超過6.2萬間活躍商戶，其中以商戶碼方式收款的商戶數量按年增加近50%，顯示商戶更願意選擇使用一張二維碼收款，利用簡單、無接觸方式進行交易和營商，以渡過疫情難關。

同時AlipayHK宣佈推出全新功能「小店地圖」，用戶可於互動地圖內搜尋附近的小商戶消費，支持小店的同時獲得印花獎賞。「小店地圖」首階段涵蓋近1000間小商戶，包括食肆、雜貨店、寵物店等，

Alipay Payment Services（HK） Limited行政總裁陳婉真表示，對於零售業2020年是挑戰重重的一年，AlipayHK在香港市場擁有龐大的用戶群，希望與超過6.2萬活躍商戶攜手面對挑戰，渡過困難。本次推出的「小店地圖」是專為小商戶訂製的新功能，旨在利用錢包平台流量優勢，為小商戶提升曝光率及拓闊客戶群，未來會有更多小店加入互動地圖。

AlipayHK用戶可在主頁點擊「撐小店，儲印花」前往小店地圖，除了可一覽附近小店，亦可根據商戶類別或直接搜尋心儀商戶，消費滿10元，可獲5個印花獎賞，用於換領8元電子禮券，每位用戶每月在同一個商戶消費最多獲5個印花獎賞，每月最多可換領24元獎賞。

長和支付寶香港股權攤薄至40%，AlipayHK回應稱是與長和共同決定，詳情請按【下一頁】

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【虛擬銀行】螞蟻銀行開業首日反應勝預期　目標年底夥AlipayHK推「小程序」

【電子支付】AlipayHK：已接入逾百個街市

編輯：陳健婷

長和（00001） 香港 支付寶 QR Code
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