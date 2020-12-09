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【新冠肺炎】康文署轄下泳灘、體育館及圖書館明日起關閉 戶外緩跑徑仍開放

環球政經 16:59 2020/12/09

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受本港等四波疫情影響，康樂及文化事務署（康文署）今日（9日）宣布，由明日（10日）起暫停開放轄下康樂和文化場地或設施，包括圖書館、體育館及泳灘等，以配合政府收緊社交距離安排，僅有公園的康樂設施如大草坪、公園座椅等，以及公園內的戶外緩跑徑仍維持開放。

【收緊限聚令】周四起食肆由傍晚6時起禁堂食　宴會人數減至20人：【下一頁

康文署指，所有公共圖書館及自修室將暫停開放，惟設於港鐵中環、九龍塘及南昌站的還書箱，和位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村的自助圖書館站等則維持服務。同時，室內體育館設施包括壁球中心、羽毛球中心等亦明日起關閉；表演場地如博物館等及場內所有活動及節目將暫停，直至另行通知。

【新冠肺炎】新加坡「安全郵輪」計劃　一名乘客確診須緊急返航：【下一頁

署方表示，將會為受影響的收費活動參加者安排全數或部分退款，租用人士可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交或郵寄到康文署各分區康樂事務辦事處或各相關康樂場地的櫃枱辦理。

 

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責任編輯：潘曉豐

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