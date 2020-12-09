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【疫市成交】美孚新邨2房改3房單位 單位3年內升值18% 跑贏大市

股樓投資 16:39 2020/12/09

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港人買樓最愛買藍籌屋苑，愛其升值潛力夠強，因此，就算是樓齡達數十年的藍籌屋苑也是有價有市，其中大型藍籌屋苑美孚新邨，部份期數的樓齡雖然已有50年，但仍具承接力。最近一個美孚新邨單位以823.8萬元沽出，單位於短短3年間升值18%，跑贏整體大市。

【疫市成交】馬鞍山居屋3房罕放盤罕見 即獲數組買家爭購 區內客逆市追價2萬 640萬元承接，詳見【下一頁


利嘉閣地產聯席市務董事郭永峰表示，該行新近促成荔枝角美孚新邨2期吉利徑21號高層C室單位的二手成交，單位實用面積約638平方呎，業主將單位由兩房改為三房套間隔，望開揚山景。郭永峰指，業主於數月以900萬元放售單位，期間持續降價，最後該單位日前以823.8萬元沽出，減價達76萬元，折合實用面積呎價約12,912元。

【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤，詳見【下一頁

據悉，原業主於2017年11月，以約700萬元購入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約123.8萬元，物業升值約18%。據差餉物業估價署的數據，B類單位（431至752呎）私人住宅售價指數於過去3年間的升幅約10%，可見上述美孚新邨單位的升值空間跑贏大市。

郭永峰補充，美孚新邨本月至今累錄約5宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約12,897元。屋苑現時有約420個單位放售，最低入場價由590萬元起。
 

【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨，詳見【下一頁

 

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成交 差餉物業估價署 估價 美孚新邨
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