【疫市成交】美孚新邨2房改3房單位 單位3年內升值18% 跑贏大市

港人買樓最愛買藍籌屋苑，愛其升值潛力夠強，因此，就算是樓齡達數十年的藍籌屋苑也是有價有市，其中大型藍籌屋苑美孚新邨，部份期數的樓齡雖然已有50年，但仍具承接力。最近一個美孚新邨單位以823.8萬元沽出，單位於短短3年間升值18%，跑贏整體大市。

【疫市成交】馬鞍山居屋3房罕放盤罕見 即獲數組買家爭購 區內客逆市追價2萬 640萬元承接，詳見【下一頁】



利嘉閣地產聯席市務董事郭永峰表示，該行新近促成荔枝角美孚新邨2期吉利徑21號高層C室單位的二手成交，單位實用面積約638平方呎，業主將單位由兩房改為三房套間隔，望開揚山景。郭永峰指，業主於數月以900萬元放售單位，期間持續降價，最後該單位日前以823.8萬元沽出，減價達76萬元，折合實用面積呎價約12,912元。

【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤，詳見【下一頁】

據悉，原業主於2017年11月，以約700萬元購入上述單位，持貨滿3年，現轉手帳面獲利約123.8萬元，物業升值約18%。據差餉物業估價署的數據，B類單位（431至752呎）私人住宅售價指數於過去3年間的升幅約10%，可見上述美孚新邨單位的升值空間跑贏大市。

郭永峰補充，美孚新邨本月至今累錄約5宗二手成交個案，平均實用面積成交呎價約12,897元。屋苑現時有約420個單位放售，最低入場價由590萬元起。



【蝕讓成交】資深投資者陷財困 「蝕本價」急沽柏傲山 外區客1550萬筍價接平貨，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機