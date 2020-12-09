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【虛擬銀行】虛銀開業頻現事故 許正宇：未有對客戶利益造成實質影響

Hot Talk 16:33 2020/12/09

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財經事務及庫務局局長許正宇表示，就個別虛銀開業初期出現事故，金管局已要求相關銀行徹查事故成因。（資料圖片）

8間虛擬銀行接近悉數開業，但開業初期個別虛銀系統分別爆出事故，如遭網絡攻擊及月結單交易有誤等。有立法會議員就事件向財庫局局長許正宇查詢，許正宇回應時指，金管局非常重視相關事故，已要求相關銀行撤查事故成因，而事故一般只涉及服務穩定性，未見對客戶利益造成實質影響。

立法會會議員陳振英就虛銀網絡及作業系統向財庫局提問，問及金管局就虛銀事故的跟進行動及預防措施。

許正宇：開業前須提交專家評估報告、再經沙盒測試

許正宇表示，虛銀的監管規定與傳統銀行同樣嚴格，開業前經合資格獨立專家詳細評估，並提交報告予金管局；並有透過金管局監管沙盒進行約5至8個月的試業。

但個別虛銀開業初期，仍然爆出客戶無法登入、網絡攻擊【下一頁】及客戶資料有誤【下一頁】等。許正宇指，事故一般只涉及服務的穩定性，沒有對客戶利益造成實質影響，但金管局已經要求有關銀行即時處理問題及徹查事故成因，及要求銀行管理層重新檢視其風險監察框架，以確保銀行有足夠管控措施管理相關風險。

金管局會積極跟進有關銀行落實改善措施的情況，及適時審視虛擬銀行的科技風險和網絡保安措施的實際運作成效，以防止同類事件發生。

他續指，由於虛擬銀行是一個嶄新的營運模式，金管局會要求虛擬銀行持續優化系統，致力提供創新和穩定的服務，進一步提升客戶體驗。

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編輯：趙穎妍

金融機構 虛擬銀行 作業系統 網絡保安 陳振英 許正宇 立法會 香港金融管理局 銀行 保安
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