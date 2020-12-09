【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試　用以監控和追蹤維吾爾族？

▲ 日前有媒體報道指，華為在2018年起，就與中國最大的人臉辨識初創公司Megvii合作，並有份參與「維吾爾警報機制」測試。

一直以來都有外媒指，中國政府利用大數據AI演算法在新疆實行全面監控維吾爾族人的生活。日前，又有媒體報道指，華為在2018年起，與中國最大的人臉辨識初創公司Megvii合作，該人工智能相機系統能夠識別人群中的目標對象年齡、性別和種族，而當系統偵測到維吾爾族的臉孔，就會即時觸發「維吾爾警報機制」，自動向中國公安通報。

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維吾爾族是屬於穆斯林突厥民族，現時居住在中國的約有1,100萬人，大部份都聚居於新疆北部。截至2018年，有外媒指中國政府將80萬至200萬維吾爾族人關押在再教育營，曾經被虐待或性侵，亦有強制勞動和強迫他們違反所信奉的宗教教條的情況。



華為回應只是測試

據《華盛頓郵報》透露，在研究機構IPVM的協助下，於華為網站取得相關的項目資料，發現華為承認有參與Megvii的合作項目，但華為發言人強調只是測試，並未有於現實環境中應用。華為又表示，他們僅提供用於此類測試的通用產品，並沒有提供定制演算法或應用程式。

根據IPVM的文件顯示，華為在這個監控維吾爾族人的項目提供伺服器，相機和電腦基礎設施。不過，《華盛頓郵報》就無法驗證華為和Megvii目前在中國提供的三種臉部識別系統中，是否包含在2018年開發的「維吾爾人警報」技術。

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即使該系統只是測試性質，但華為的行為也可能引起西方對其進一步的不信任。近期，美國、澳洲等國表示，基於安全考慮，限制國內網絡營運商購買華為的5G設備。

責任編輯：施雯雯