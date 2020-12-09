【侵犯人權】華為進行人臉辨識測試  用以監控和追蹤維吾爾族

▲ 日前有媒體報道指，華為在2018年起，就與中國最大的人臉辨識初創公司Megvii合作，並有份參與「維吾爾警報機制」測試。

中國一直以來都利用大數據AI演算法在新疆實行全面監控維吾爾族人的生活，嚴重損害人權。日前，有媒體報道指，華為在2018年起，就與中國最大的人臉辨識初創公司Megvii合作，該人工智能相機系統能夠識別人群中的目標對象年齡、性別和種族，而當系統偵測到維吾爾族的臉孔，就會即時觸發「維吾爾警報機制」，自動向中國公安通報。

【華為禁令】華為：願滿足瑞典政府對5G網絡設備任何要求

維吾爾族是屬於穆斯林突厥民族，現時居住在中國的約有1,100萬人，大部份都聚居於新疆北部。截至2018年，有指中國政府將80萬至200萬維吾爾族人關押在再教育營，曾經被虐待或性侵，亦有強制勞動和強迫他們違反所信奉的宗教教條的情況。

據《華盛頓郵報》透露，在研究機構IPVM的協助下，於華為網站取得相關的項目資料，發現華為承認有參與Megvii的合作項目，但發言人強調只是測試，並未有於現實環境中應用。華為又表示，他們僅提供用於此類測試的通用產品，並沒有提供定制演算法或應用程式。

根據IPVM的文件顯示，華為在這個監控維吾爾族人的項目提供伺服器，相機和電腦基礎設施。不過，《華盛頓郵報》就無法驗證華為和Megvii目前在中國提供的三種臉部識別系統中，是否包含在2018年開發的「維吾爾人警報」技術。

芬蘭即將通過電信安全法 或抵制華為中興等5G設備

【人臉辨識】新加坡將人臉辨識納入國民身分認證 料成全球首例

即使該系統只是測試性質，但華為的行為也可能引起西方對其進一步的不信任。出於國家安全考慮，不少網絡營運商都被禁止在包括美國和澳大利亞在內的國家從華為購買5G設備。

責任編輯：施雯雯