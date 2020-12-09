  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國脫歐】英國取消對美國商品加徵關稅　約翰遜將與歐委會主席會面

宏觀解讀 17:46 2020/12/09

分享：

歐盟委員會主席馮德雷恩香港時間今早於Twitter表示，她「非常歡迎」約翰遜的到訪。

英國脫歐協議談判限期將至，英國首相約翰遜（Boris Johnson）將前往布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德雷恩（Von Der Leyen）進行晚餐會談，外界形容是次會面為脫歐限期前「最後的晚餐」。歐盟委員會主席馮德雷恩今早於Twitter表示，她「非常歡迎」約翰遜的到訪。歐盟委員會發言人Eric Mamer表示，是次晚餐會談內，馮德雷恩與約翰遜將不會落實一份完整的貿易協議，但會嘗試尋求更多共識，以便在談判中繼續取得新進展。

英歐雙方談判為何陷入僵局？ 詳情可見﹕【下一頁

英國媒體引述內部政府官員消息，約翰遜曾提議單獨與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）分開會面，但遭歐盟一方拒絕。截至下午5時，英鎊兌美元報1.343，升0.55%。

隨英國脫歐談判死線將近，英歐雙方動作不斷。英國政府宣布，明年開始不再跟從歐盟政策，英國將取消對美國實施40億美元的報復性商品關稅。英國國貿部部長特拉斯（Liz Truss）表示，英國希望能降低與美國的貿易衝突。外界普遍認為，英國此舉為脫歐後的英美雙邊貿易協議鋪路。

內部市場法案部分條文被指抵觸國際法，英國國會曾於今周內進行討論，詳情可見﹕【下一頁

波音上月因涉及違法政府補貼，被歐盟下令加徵40億美元（約312億港元）的美國商品關稅，最高稅率可達25%。

此外，英國內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）與歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）已就北愛爾蘭貿易問題達成共識，英方同意在內部市場法案內，移除早前被指抵觸國際法的爭議條文。

相關文章：【BNO移民】英國上月樓價按年升7.6%　16年脫歐公投以來最高

相關文章：【新冠疫苗】英國開始接種輝瑞疫苗　一文看其他疫苗進展！

 

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

經濟 約翰遜 商品 貿易 英國國會 英鎊 Twitter 關稅 歐盟 脫歐

上一篇文章

【新股IPO】內地小家電Vesync2148次日招股　孖展暫錄68億超購42.8倍、國際配售已足額

下一篇文章

恒指升198點 小米升逾4%藍籌最強
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣　訂購須等3個月
【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣　訂購須等3個月