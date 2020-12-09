【英國脫歐】英國取消對美國商品加徵關稅　約翰遜將與歐委會主席會面

▲ 歐盟委員會主席馮德雷恩香港時間今早於Twitter表示，她「非常歡迎」約翰遜的到訪。

英國脫歐協議談判限期將至，英國首相約翰遜（Boris Johnson）將前往布魯塞爾與歐盟委員會主席馮德雷恩（Von Der Leyen）進行晚餐會談，外界形容是次會面為脫歐限期前「最後的晚餐」。歐盟委員會主席馮德雷恩今早於Twitter表示，她「非常歡迎」約翰遜的到訪。歐盟委員會發言人Eric Mamer表示，是次晚餐會談內，馮德雷恩與約翰遜將不會落實一份完整的貿易協議，但會嘗試尋求更多共識，以便在談判中繼續取得新進展。

英歐雙方談判為何陷入僵局？ 詳情可見﹕【下一頁】

英國媒體引述內部政府官員消息，約翰遜曾提議單獨與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、德國總理默克爾（Angela Merkel）分開會面，但遭歐盟一方拒絕。截至下午5時，英鎊兌美元報1.343，升0.55%。

隨英國脫歐談判死線將近，英歐雙方動作不斷。英國政府宣布，明年開始不再跟從歐盟政策，英國將取消對美國實施40億美元的報復性商品關稅。英國國貿部部長特拉斯（Liz Truss）表示，英國希望能降低與美國的貿易衝突。外界普遍認為，英國此舉為脫歐後的英美雙邊貿易協議鋪路。

內部市場法案部分條文被指抵觸國際法，英國國會曾於今周內進行討論，詳情可見﹕【下一頁】

波音上月因涉及違法政府補貼，被歐盟下令加徵40億美元（約312億港元）的美國商品關稅，最高稅率可達25%。

此外，英國內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）與歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）已就北愛爾蘭貿易問題達成共識，英方同意在內部市場法案內，移除早前被指抵觸國際法的爭議條文。

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編輯﹕賴奕羚