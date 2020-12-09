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【支援中小企】AlipayHK推「小店地圖」撐中小企　消費可獲印花獎賞

商業 16:13 2020/12/09

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AlipayHK今日宣佈，推出全新的「小店地圖」，希望透過互動的形式鼓勵用戶到特選小店使用流動支付消費。（AlipayHK提供圖片）

本港第四波疫情來勢洶洶，為本港中小企帶來新一輪的挑戰。AlipayHK今日宣佈，推出全新的「小店地圖」，希望透過互動的形式鼓勵用戶到特選小店使用流動支付消費，降低使用現金感染病毒風險之餘，亦不忘對小商戶予以支持，更可獲得印花獎賞。

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「小店地圖」首階段涵蓋近1,000間小商戶，包括食肆、雜貨店、寵物店等等，遍佈港九新界。AlipayHK用戶只需在主頁點擊印花專區內的「撐小店，儲印花」並前往小店地圖，即可一覽附近小店，同時亦可根據商戶類別或直接搜尋心儀商戶，更可使用區域搜索功能去探索其他地區的小商戶，以行動支持一眾小商戶。

AlipayHK本地活躍商戶破6.2萬間

凡惠顧「小店地圖」之合作小商戶消費滿10元，即可獲得5個印花獎賞，可用於換領8元電子禮券。每位用戶每月在同一個商戶消費最多獲5個印花獎賞，每月最多可換領24元獎賞。

AlipayHK亦宣佈，現時擁有超過62,000個本地活躍商戶，其中，以商戶碼方式收款的商戶數量較去年升近50%，顯示商戶更願意選擇使用一張二維碼收款，利用簡單、無接觸方式進行交易和營商，以渡過今次難關。

Alipay Payment Services (HK) Limited行政總裁陳婉真表示，是次推出的「小店地圖」是專為小商戶訂製的新功能，旨在利用錢包平台流量優勢，為小商戶提升曝光率及拓闊客戶群，未來將有更多小店加入互動地圖。

【消費優惠】WeChat Pay HK送電子現金券　於合作街市使用　儲印花再換獎賞

責任編輯：朱悅瀅

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