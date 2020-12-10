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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】芒草近「水尾」仍然壯觀 「高山美魚」路線帶你去大東山蓮花山賞芒草

名人薈萃 08:26 2020/12/10

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一講到芒草，相信行開山的朋友就會想起大東山，每年踏入秋季大約十至十一月左右，大東山就會擠迫得水泄不通，說比旺角還要迫一點也不誇張，到了這個時候，「迫過旺角」的行山景點當然就是紅葉處處，位於元朗大棠的楓香林。

可能大家都認為現時芒草已經近「水尾」，或已「謝」得七七八八，不知道是否今年天氣較熱，到最近一兩星期才有涼意，小弟上星期六到大東山跑山，雖然不少芒草已漸見凋謝，但仍然壯觀，大家不妨這一兩星期趁人流不多，過去走返一轉。

芒草是芒屬植物的統稱，香港最常見的是白背芒，多長於山坡，秋冬開花，並隨著天氣變冷展現金黃色，隨後就會枯萎。

很多行山朋友去賞芒都會選擇先坐巴士到伯公坳，然後行上數百級樓梯，走幾公里就到芒草海。小弟最近參加線上越野山賽賽事UTML，選擇「高山美魚」路線上大東山（相信是因為跑畢這路線後，跑過的路線圖像一條很美的魚，而有這稱號），由北大嶼山醫院附近出發，沿黃龍坑道一直上，中間會經過赤臘角村。

看到這個路牌轉左進入黃龍坑道。

黃龍坑道全程輕微上斜。

會先經過赤鱲角村。

上大東山路段沿途指示充足。

過了黃龍坑郊遊場地，很快就到上大東山石梯路段。

全長兩公里、上大東山石梯上斜路段正式開始！

石梯每一級頗高，上山有一定難度。

此為黃龍坑郊遊徑標距柱，由於全程上樓梯，要過了好一段時間才看到下一個。

小弟一向喜歡選擇早上六至七點這段時間出發去跑山，因為山上景觀配合日出不久的晨曦實在美艷動人。過了這兩公里，你就會發現芒草愈來愈多，當然你也會愈來愈忙，拍照拍過不停吧。

陸續開始看到芒草處處。

拍照拍過不停，忙個不停。

跟著轉入鳳凰徑第二段，這時如果你想繼續行這個高山美魚路線，就要轉左向著南山方向，當然若果太累可以右轉往伯公坳再坐車離去。繼續跑高山美魚的朋友，約跑多一公里左右，到達雙東坳見到南山及伯公坳指示牌時再轉左，向著蓮花山方向前進。

上到此處轉左進入鳳凰徑第二段。

先往南山方向。

鳳凰徑第二段標距柱。

芒草仍然處處可見，

到達此處後，轉左朝著圖中所見的蓮花山方向前進，而非跟著指示牌去走了。

此路段開始沒有水牌，但如果不上蓮花山頂，基本上只一條路，相對易走，如果大家擔心可以開啟「香港遠足路線」手機app，如行錯路會有提示，這樣就能萬無一失了。

此處開始沒有指示牌，但一條路直達目的地，不要走上山頂就可。

大家是否以為大東山芒草已經很壯觀？原來近鴨腳瀝一帶還要更誇張，這一帶芒草凋謝情況沒有大東山那邊那麼嚴重，配合太陽光照射成一片金銀海，小弟看到這景色也目瞪口呆，不禁嘩了一聲，想停在這裡不想走了。

鴨腳瀝原來又是芒草天堂！

比大東山芒草更茂盛更美！

隨手也可以拍出靚相。

鴨腳瀝芒草影片：https://bit.ly/33USYEF看完芒草後可繼續慢跑，基本上由踏上鳳凰徑第二段開始去到尾都比較好跑，經過牛牯膊及婆髻山旁，很快就落山到達白芒村，這時轉左跑一段路，再轉左上樓梯，沿著奧運徑，即東梅古道返回東涌大嶼山醫院的起點 (東梅古道一段可參考小弟早幾期這篇文章)，就能順利畫出高山美魚了，全長大約15至16公里。

看完芒草很快就到達下山路段。

落山時可遠眺港珠澳大橋無敵景觀。

落到底就到達白芒村，轉左繼續跑，五六十年代紅磚砌成的小型垃圾焚化爐就在身旁。

再轉左上樓梯，就可沿東梅古道返回東涌。

只要在今次跑步路線圖上加上魚眼，高山美魚隨即顯現。

 

作者_Clayton Lauw簡介:

跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊

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