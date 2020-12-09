【教育積木人@iM網欄】寧濫莫缺？從《是但求其愛》展望2021年

近來，陳奕迅有首新歌，叫做《是但求其愛》，歌詞寫得相當不錯。表面上，似乎是談及現代社會人人濫情的都市現象，細味內容，原來語帶雙關，解讀歌詞，全由聽眾心態自行決定：你可以解作「是/但求/其愛」或者「是但/求其/愛」。前者的「求」字，解作追求、渴求，指希望得到某人（其）的愛；而後者的「是但」與「求其」，處處表現出寧濫莫缺、人有我有的濫情心態。

這首歌詞，令我想起幾位以前輔導過的中學二年級女同學。三位同學ABC皆清秀可人，樣貌娟好，中一新生活動時，親切而活潑的性格，很快就吸引到我這位輔導組老師的眼球。幾位同學，無論外形、性格都比較接近，自自然然就結成一伙。由於筆者沒有任教中一，開學活動後也沒有特別留意幾位女同學，只是偶然在夜走的晚上，會發現她們仍流連在操場看高年級的同學打波，後來不時也聽到教員室內有同事竊笑她們跨年級、車輪轉般的感情瓜葛，網上、校內處處弄起大小風波。

直到中二，我收到她們的輔導轉介。再次接觸她們，與一年前新生活動的那幾個俏人兒相比，眼前三位女同學多了層不應在這年紀流露的無奈及苦澀。班主任轉介的原因是﹕集體𠝹手。不知那是聖誕節後、新一年收到的第一個群組個案，我腦海內頓時浮起「仿如隔世」四個字。只是一年時間，何解幾位活潑的同學會變成眼前神情落寞、消沉要自殘的孩子？

細聽之下，原來三位的家庭背景也複雜，自升中後，家人的支持與監管都不多。幾個女孩子，情竇初開，天天在男孩堆中混，其他同學看在眼內自然指指點點，流言蜚語在網上大肆攻擊，花名、改圖的情況層出不窮，慢慢由網上推到課室後的壁報板。女孩越是反擊，同學們越發揮「創意」，於是，女孩們開始沉默了。後來，某幾位跟她們「拖過手」的男同學再加幾腳，以嘲笑自己「有眼無珠」為名，公開暢談「拍拖」時的言行，以滿足網上群友的偷窺心態。後來，女孩們開始因爲各種原因不願回校，通常隔七日才現身一天，即使回來也與人保持距離。沒有回校的日子，她們流連街上，也吸引了其他不良少年上前搭訕，導致有其他不愉快回憶，暫不詳述。

學校同學批評，家人只是打罵及不理解，幾個女孩聚在一起，其中一個拿起𠝹刀，在手臂一下一下的劃，其餘兩個也有樣學樣，她們說﹕「𠝹完後，居然感到痛快！」似乎一整年的批評責罵，都呈現於手臂上，讓她們實實在在摸得到。問她們痛嗎？她們說「心更痛」！問她們想得到什麼？其中一個說﹕「我想感覺到自己仍是有血有肉地存在。」

無可否認，她們的感情觀需要調整，但如果只有傷害自己身體，才能讓她們找回「自我」，很難想像，未來她們會做出什麼更激烈的行為。但回顧過去一年，她們經歷了語言及網絡欺凌，面對故友出賣，在生活中找不到「愛」，草率向外求索，又不得其果，互相影響之下，三人一起掉進了死胡同，負面思想成為主旋律，似乎也不難理解。

筆者聆聽幾位同學的心路歷程後，心情沉重。回到教員室，有資歷深的同事煞有介事，前來詢問「𠝹手」一事，認為事態嚴重，怕女同學任性，借𠝹手行為引人注意，認為要轉交訓導處嚴正處理。聽後我的心情更沉重。是的，她們是渴望人的注意，尤其是她們重視的人，例如雙親，得不到，未能放得下。與其你批評她們「是但/求其/愛」，我更願相信她們是「是/但求/其愛」。當大家看到她們手臂上的刀痕，也別忘了解她們心內的傷痕。

轉眼間又快到聖誕節了，此時此刻，回顧2020年，真是多麼不容易的一年，也許大家心中也有些不願多提及的傷痕！但願各位在年尾也留一點空白的時間，細味自己及身邊朋友、親人的內心感受，選擇以「是/但求/其愛」的角度去解讀自己及其他人，更加自愛，也為身邊人多加一點愛，然後帶著2020年的體會和對2021年的展望，一起攜手踏步走下去。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介： 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢 Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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