【電子支付】華為登陸八達通推Huawei Pay　詳盡圖文教你如何使用

▲ (左起) 華為香港終端業務部副部長 左羅先生、華為消費者業務大中 華區副總裁何鴻略先生、八達通 卡有限公司營業及市務總監李玉 兒女士以及華為服務 (香港) 副總 經理王志輝先生主持 Huawei Pay 八達通發佈活動。

繼Samsung Pay及Apple Pay陸續加入八達通做快速支付卡後，Huawei Pay今天正式宣布加入八達通，可兼容設備包括華為Mate40、Mate30等多個系列手機，以及HUAWEI Wallet 9.011.323或以上版本，最高儲值額為3000元，增值方式多樣，可於HUAWEI Wallet以銀聯信用卡或虛擬預付付款卡增值、透過八達通銀包增值、現金增值等。

根據華為的介紹，是次Huawei Pay登場的Smart Octopus服務與其他同類型的服務相似，即用法與Samsung Pay及Apple Pay一樣，同樣可使用NFC進行支付，也可利用手機為八達通增值，將實體八達通卡的服務、優惠和餘額轉移至手機，只需幾個簡單步驟，就能夠在手機完成設定。

本網將以圖文形式講解Huawei Pay如何加入八達通卡、如何增值，以及如何使用？

如何加卡？

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有3種方式可以在華為手機中添加八達通，包括通過HUAWEI Wallet加入新Huawei Pay八達通、通過HUAWEI Wallet轉移實體八達通卡、透過八達通App加入新八達通或轉移實體八達通卡。

如何增值？

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增值方式直接可以透過HUAWEI Wallet或八達通App綁定銀行卡或轉數快進行快速增值。

但目前Huawei Wallet僅支援銀聯信用卡及虛擬預付付款卡如Tap & Go增值，即暫不支援Visa、MasterCard、美國運通（American Express）等。

如何使用？有何特點？

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毋須啟動應用程式或開啟屏幕，將流動裝置於八達通讀寫器上輕輕觸碰，即可完成付款，惟使用前須啟動流動裝置的NFC功能。

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編輯：陳華