【異動股】建銀海通齊撐跑贏大市 這隻科技股全日大升近8%

騰訊(00700)為股東之一的內地中小企業雲端商業及營銷解決方案提供商微盟(02013)，先後獲兩間券商海通及建銀首次覆蓋，並同時給予該股「跑贏大市」評級，推動該股被炒上，全日大升7.6%收報11元。

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海通證券發表報告，首予微盟「跑贏大市」評級，預計公司明年合理估值區間為245.75億至289.4億元人民幣，對應每股合理價值區間為12.86至15.14元。海通指，微盟在微信等多個騰訊旗下平台提供營銷服務。相對傳統媒體，微信公眾號和短視頻平台變現效果更高，更得廣告客戶歡迎下，有利微盟營運。該行估計，微盟今年雖仍錄3,175萬人民幣虧損，明年卻能轉虧為盈，錄4.1億元人民幣盈利。

建銀國際發布中國雲計算行業研報，首次看好微盟，並予目標價至15元，同時指其為行業首選及跑贏大市評級，報告指CRM Saas(軟件即服務)，市場處於高速發展階段，蓬勃發展的社交電商和直播電商是增長雙引擎。該行相信，在增值服務市場領先的企業，可繼續於 Saas市場擴大市佔率。皆因增值服務有助企業在激烈的競爭中突圍，提高用家忠誠度，並且可擴大服務商變現渠道。建銀又指，微盟在騰訊生態圈具獨特地位，加上營運指標改善及估值不高，因此視這為CRM SaaS行業中的首選。

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