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【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤皆失色　和鉑醫藥由最多賺3620元變倒蝕40元

新股IPO 20:07 2020/12/09

分享：

和鉑醫藥將於12月10日掛牌。

新股暢旺氣氛今日（9日）略收斂，明日正式掛牌的和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 暗盤爆升近3成後，遭資金反高潮拋售，富途、耀才暗盤收市幾近無變幅，輝立暗盤價更倒跌，意味透過輝立認購的投資者，每手由最多賺3680元變倒輸40元。另一新股領地 （新上市編號：06999） 暗盤同樣表現失色，主要券商暗盤價均「潛水」。

和鉑醫藥暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手賺蝕（元） 收盤時間
富途 12.62 12.38元 +1.9% +240 18：30
耀才 12.50 +1.0% +120 19：30
輝立 12.34 -0.3% -40 18：30

和鉑醫藥暗盤高低位追蹤

券商 最高價 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 16.06 29.7% +3680 12.38 持平 無賺蝕
耀才 15.50 25.2% +3120 12.00 -3.1% -380
輝立 16.00 29.2% +3620 11.84 -4.4% -540


領地暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手賺蝕（元） 收盤時間
富途 5.67 5.69元 -0.4% -20 18：30
耀才 5.67 -0.4% -20 19：30
輝立 5.66 -0.5% -30 18：30

領地暗盤高低位追蹤

券商 最高價 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 5.80 +1.9% +110 5.61 -1.4% -80
耀才 5.67 -0.4% -20 5.60 -1.6% -60
輝立 5.75 +1.1% +60 5.60 -1.6% -90

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 和鉑醫藥—B（02142） 領地控股（06999） IPO 潛水

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