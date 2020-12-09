【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤皆失色　和鉑醫藥由最多賺3620元變倒蝕40元

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【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億 擬上限定價
新股暢旺氣氛今日（9日）略收斂，明日正式掛牌的和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 暗盤爆升近3成後，遭資金反高潮拋售，富途、耀才暗盤收市幾近無變幅，輝立暗盤價更倒跌，意味透過輝立認購的投資者，每手由最多賺3680元變倒輸40元。另一新股領地 （新上市編號：06999） 暗盤同樣表現失色，主要券商暗盤價均「潛水」。
和鉑醫藥暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|12.62
|12.38元
|+1.9%
|+240
|18：30
|耀才
|12.50
|+1.0%
|+120
|19：30
|輝立
|12.34
|-0.3%
|-40
|18：30
和鉑醫藥暗盤高低位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|16.06
|29.7%
|+3680
|12.38
|持平
|無賺蝕
|耀才
|15.50
|25.2%
|+3120
|12.00
|-3.1%
|-380
|輝立
|16.00
|29.2%
|+3620
|11.84
|-4.4%
|-540
領地暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|5.67
|5.69元
|-0.4%
|-20
|18：30
|耀才
|5.67
|-0.4%
|-20
|19：30
|輝立
|5.66
|-0.5%
|-30
|18：30
領地暗盤高低位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|5.80
|+1.9%
|+110
|5.61
|-1.4%
|-80
|耀才
|5.67
|-0.4%
|-20
|5.60
|-1.6%
|-60
|輝立
|5.75
|+1.1%
|+60
|5.60
|-1.6%
|-90
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責任編輯：謝卓榮