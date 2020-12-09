【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤　和鉑醫藥升幅急收窄一手帳面賺1080元

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【Bitcoin】比特幣跌穿18000美元 達里奧褪軚認同比特幣可成「次一等黃金」
和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 、領地 （新上市編號：06999） 今日暗盤。於富途暗盤和鉑醫藥表現較好，高見16.06元，暗盤開始15分鐘內升幅收窄至招股價邊緣，最新報13.4元，較招股價12.38元高8.4%，一手（1000股）帳面賺1080元。
和鉑醫藥暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|13.40
|12.38元
|8.4%
|1080
|18：30
|耀才
|13.00
|5%
|620
|19：30
|輝立
|13.18
|6.5%
|800
|18：30
領地暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|5.70
|5.69元
|0.2%
|+10
|18：30
|耀才
|5.64
|1.1%
|-50
|19：30
|輝立
|5.61
|1.4%
|-80
|18：30
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