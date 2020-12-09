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【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤　和鉑醫藥升幅急收窄、一手帳面賺240元

新股IPO 18:28 2020/12/09

分享：

和鉑醫藥將於12月10日掛牌。

和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 、領地 （新上市編號：06999） 今日暗盤。於富途暗盤和鉑醫藥表現較好，高見16.06元，暗盤開始15分鐘內升幅收窄至招股價邊緣，最新報13.4元，較招股價12.38元高8.4%，一手（1000股）帳面賺1080元。

和鉑醫藥暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手賺蝕（元） 收盤時間
富途 12.62 12.38元 1.9% +240 18：30
耀才 12.38 0% +0 19：30
輝立 12.32 0.5% -60 18：30

和鉑醫藥暗盤高低位追蹤

券商 最高價 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 16.06 29.7% +3680 12.56 3.2% +180
耀才 15.50 25.2% +3120 12 3.1% -380
輝立 16.00 29.2% +3620 11.84 4.4% - 520


領地暗盤

券商 現報 招股價 變幅 一手賺蝕（元） 收盤時間
富途 5.67 5.69元 0.4% -20 18：30
耀才 5.67 0.4% -20 19：30
輝立 5.67 0.4% -20 18：30

領地暗盤高低位追蹤

券商 最高價 變幅 一手賺蝕（元） 最低位（元） 變幅 一手賺蝕（元）
富途 5.8 2.5% +140 5.61 0.9% -50
耀才 5.67 0.4% -20 5.60 -1.6% -60
輝立 5.75 1.6% +90 5.60 -1.6% -60

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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責任編輯：謝卓榮

香港股票 領地控股（06999） 和鉑醫藥—B（02142） IPO

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【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
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