【新股IPO】和鉑醫藥2142、領地6999暗盤　和鉑醫藥升幅急收窄、一手帳面賺240元

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【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152% 一手賺逾萬元
和鉑醫藥 （新上市編號：02142） 、領地 （新上市編號：06999） 今日暗盤。於富途暗盤和鉑醫藥表現較好，高見16.06元，暗盤開始15分鐘內升幅收窄至招股價邊緣，最新報13.4元，較招股價12.38元高8.4%，一手（1000股）帳面賺1080元。
和鉑醫藥暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|12.62
|12.38元
|1.9%
|+240
|18：30
|耀才
|12.38
|0%
|+0
|19：30
|輝立
|12.32
|0.5%
|-60
|18：30
和鉑醫藥暗盤高低位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|16.06
|29.7%
|+3680
|12.56
|3.2%
|+180
|耀才
|15.50
|25.2%
|+3120
|12
|3.1%
|-380
|輝立
|16.00
|29.2%
|+3620
|11.84
|4.4%
|- 520
領地暗盤
|券商
|現報
|招股價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|收盤時間
|富途
|5.67
|5.69元
|0.4%
|-20
|18：30
|耀才
|5.67
|0.4%
|-20
|19：30
|輝立
|5.67
|0.4%
|-20
|18：30
領地暗盤高低位追蹤
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺蝕（元）
|最低位（元）
|變幅
|一手賺蝕（元）
|富途
|5.8
|2.5%
|+140
|5.61
|0.9%
|-50
|耀才
|5.67
|0.4%
|-20
|5.60
|-1.6%
|-60
|輝立
|5.75
|1.6%
|+90
|5.60
|-1.6%
|-60
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責任編輯：謝卓榮