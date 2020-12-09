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C朗拿度兄長涉嫌製造1.3萬件假球衣「 球王」弟弟多年不離不棄

環球政經 15:48 2020/12/09

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龍兄虎弟或龍弟虎弟的情況其實相當常見，雖然承襲著相同的基因，不過隨著際遇的不同，以及自身的態度，最終成就也會有著明顯的分野。

【居住問題】 為「爭奪」老人家申請居屋反目? 兄弟情敵不過「上車」做業主：【下一頁

國際知名球星C朗拿度有一位大10歲的哥哥，據説小時候足球天份身高，甚至有不少球友認為他的天分比C朗拿度還要高。不過，由於艾維路家族家境貧窮，哥哥17歲已經輟學，曾在一家鋁廠打工，之後當上油漆工人判頭。最不幸的是，曉高有長期酗酒的習慣，更曾染上毒癮，對他前途有極負面的影響。

 【足球經濟學】疫情下的球圈  英超退轉播費3.3億 祖雲達斯蝕3150萬歐：【下一頁

C朗拿度對於這位年長10歲的哥哥稱得上不離不棄，為了讓哥哥的人生重回正軌，更跟所屬祖雲達斯成立一間名為Mussara的公司，並由哥哥曉高負責營運。可惜的是最近該公司捲入假波衫風波，有指Mussara要求都靈製造商Pegaso製作1.3萬件特別版球衣，但據悉該批貨品為盜版Adidas球衣，曉高正被意大利當局調查。

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責任編輯：翁嘉陽

C朗拿度 足球 意大利

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