▲ 【新冠疫苗】「莎士比亞」也接種 為英國第二人

英國於周二起開始接種新冠疫苗,並為高危群體優先接種。在英國首名接種新冠疫苗的是一名90歲婆婆,緊接第二名的是在同一醫院打針,與英國著名戲劇家及詩人同名同姓的81歲莎士比亞(William Shakespeare),因而被網友戲稱正上演「馴流感記」。

作為英國首批正式接種新冠疫苗的群體,來自沃里克郡的81歲伯伯莎士比亞(William Shakespeare)於離莎翁出生地20英里遠的考文垂大學醫院(University Hospital, Coventry) 接種新冠疫苗。

牛津疫苗效用率達70% 專家稱安全有效 【下一頁】

當大文豪「莎士比亞」接種疫苗後的消息傳出後,一眾網友隨即為其著作改編,笑稱在新冠肺疫情下,正在上演「馴流感記」。

由於他屬於英國第二位接種新冠疫苗的人,有網民亦引用莎翁膾炙人口的劇作台詞「To be or not to be」,笑問莎士比亞是否2B號病人,同時稱他為「新冠二紳士」,取名來自莎翁戲劇作品的《維洛那二紳士》。

責任編輯:郭麗明