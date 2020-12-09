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【新冠疫苗】富國搶購惹爭議 加拿大夠每人接種5次

環球社會熱點 15:50 2020/12/09

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有調查指富裕國家搶購了候選新冠疫苗大部分劑量，加拿大的訂購量更足以讓所有國民接種5次。

新冠肺炎疫情全球大流行，輝瑞研發的新冠疫苗獲英國政府許可，美國也料於本周緊急授權輝瑞疫苗。新冠疫苗的分配也受關注，有調查指富裕國家搶購了候選新冠疫苗大部分劑量，其中加拿大的訂購量更足以讓所有國民接種5次，憂慮落後國家難獲得足夠新冠疫苗。

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根據人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance）進行的研究，假設目前所有候選疫苗於明年底可獲批准使用，富裕國家訂購的疫苗劑量為該國人口的接近3倍。輝瑞（Pfizer）及Moderna分別研發的兩款疫苗進度領先，其中富裕國家已訂購Moderna疫苗的所有劑量，及輝瑞疫苗96%的劑量。

目前研發進度最快的新冠疫苗，約有超過一半（53%）的劑量僅供應給全球14%的人口。而加拿大訂購的疫苗數量更極為龐大，足夠為每名國民接種5次。

牛津疫苗效用率達70% 專家稱安全有效 【下一頁】

相反，貧窮國家於明年只能為約一成人接種新冠疫苗。其中，肯亞、緬甸、尼日利亞、巴基斯坦及烏克蘭料會獲得最少劑量的疫苗，但這些國家合共有超過150萬宗確診個案，疫情相當嚴峻。

國際特赦組織經濟和社會正義事務負責人科克本（Stephen Cockburn）表示，富裕國家囤積疫苗會破壞全球努力遏制疫情的成果，呼籲富裕國家履行人權義務，避免因搶購疫苗而導致他國難以獲得疫苗的同時，更要為有需要的國家提供援助。

責任編輯：鄭錦玲

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