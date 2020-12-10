【旅遊酒店業前景】開源節流同時提升客戶體驗　數碼化是出路

▲ 航空、酒店、旅遊業的客服人員都要處理大量客戶查詢及投訴，對背後的系統架構要求比以往巨大。

今年全球受新冠肺炎疫情影響，旅遊、航空、酒店業大受打擊。2020年快將結束，到底航空、旅遊、酒店業來年以及未來將如何發展？

旅遊行業市場調查機構SKIFT，與Amazon Web Services（AWS）共同發布的報告，《THE 2020 DIGITAL TRANSFORMATION REPORT》指出，現時進入數碼時代，特別是在今年環球疫情大流行的情況下，業界面對更大挑戰，數碼轉型成為出路。報告強調，數碼化轉型可讓旅遊業更靈活應對需求變化，為企業提供更多行業洞見，最重要的是在營運過程中節省開支。

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旅遊酒店業面臨4大難題

AWS旅遊及酒店業務董事總經理David Peller表示，進入數碼年代，旅遊、酒店行業需要更加了解客戶的需求，培育相關的人才，並使用創新系統及解決方案。報告中提到，旅遊行業面對4大挑戰：一）難以處理企業數據；二）招聘人才；三）與顧客維持長遠關係；四）運用新式企業系統。

報告解釋，旅遊行業收集了大量旅客用戶的資料，企業有必要好好運用數據，未來提高旅客的體驗，並提供更個人化的服務，以符合旅客需要。其次，行業亦需要招聘相關人才，以完成數碼轉型任務，而且企業亦應使用新型的數碼工具、軟件、系統等，以提高效率。

▲ 人工智能或逐步融入各行業，旅遊、酒店行業亦不例外。（法新社圖片）

今年疫情下，航空業停擺，酒店空置率上升，數碼化方案又如何幫得上忙？Peller表示，疫情的確令行業大受衝擊，但酒店業亦開始懂得自救，例如企業Klook就開辦留家度假（「Staycation」）優惠與方案，助企業開源節流。「疫情下，旅遊、酒店等行業都需要節省資源，而使用雲端技術，因為是按需要用量計費，可以幫助企業減少開支。」營運方面，疫情下，不少酒店、航空公司客服人員，都要快速處理大量客戶查詢與投訴，對客服系統架構的要求都較以往大，使用雲端系統架構就整好滿足需求。

目前環球疫情仍未明朗，Peller亦表示，雖然未知道明年到底是否能夠復甦，但未來旅遊、酒店行業將有兩大關注的趨勢：一個是客戶體驗，另一個是物聯網（IoT）。「Elenium Automation公司就推出非接觸式健康檢查，幫助機場旅客檢疫，而未來IoT技術，亦會連結各種實體設施，提升營運效率以及旅客的體驗。」

▲ AWS旅遊及酒店業務董事總經理David Peller表示，進入數碼年代，旅遊、酒店行業需要更加了解客戶的需求，培育相關的人才，並使用創新系統及解決方案。（圖片由受訪者提供）

人工智能助客戶服務數碼轉型

近日Amazon Web Services（AWS）年度盛會re:Invent中，就發布了專為熱線中心客服人員而設的新方案Amazon Connect Voice ID。該方案利用機器學習偵測客戶在來電求助的體驗，通過分析客戶的聲音，了解他們的情緒。

AWS行政總裁Andy Jassy表示，客服人員在查詢系統時，系統亦能通過自然語言處理（NLP）技術，了解客服人員以口語語法查詢，並快速提供答案。「系統可以自動配對客戶資料，讓客服人員更快反應，提供更個人化客戶服務。」

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記者：李彥煒