【電子支付】華為夥八達通　Smart Octopus正式登陸Huawei Pay

▲ 華為（Huawei）今（9日）宣布，Huawei Pay將正式支援八達通Smart Octopus服務，可以作交通及付款用途。

電子支付愈趨普及，繼八達通Smart Octopus較早前登陸Apple Pay後。華為（Huawei）今（9日）宣布，Huawei Pay將正式支援八達通Smart Octopus服務，可以作交通及付款用途，成為香港第三間採用八達通Smart Octopus的手機支付系統。

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華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略在發佈會上提到，HMS已成為第三大行動應用程式生態，截止目前全球註冊的開發者數目已達200萬。八達通營業及市務總監李玉兒則指，是次選擇與華為合作，目前香港也有不少華為用戶，盼能接觸更廣泛的用戶，將服務提供予更多港人選用。

根據華為的介紹，是次Huawei Pay登場的Smart Octopus服務與其他同類型的服務相似，即用法與Samsung Pay及Apple Pay一樣，同樣可使用NFC進行支付，也可利用手機為八達通增值，將實體八達通卡的服務、優惠和餘額轉移至手機，只需幾個簡單步驟，就能夠在手機完成設定。

安裝及轉移八達通步驟可參考：

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至於儲存金額方面，Huawei Pay的Smart Octopus最高儲存金額為3000港元，支援成日八達通及長者八達通。而兼容設備則包括：HUAWEI Mate 40 Pro、Mate 30、Mate 30 Pro、Mate 20及Mate 20 Pro；HUAWEI P40、P40 Pro、P40 Pro+、P30、P30 Pro+；HUAWEI Mate Xs、保時捷HUAWEI MATE RS 及 HUAWEI nova 7 5G。

不過值得一提的是，目前Huawei Wallet僅支援銀聯信用卡及虛擬預付付款卡如Tap & Go增值，即暫不支援Visa、MasterCard、美國運通（American Express）等。

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記者：曾曉汶