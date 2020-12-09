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【阿里巴巴9988】傳軟銀研究私有化 或沽阿里換取資金回購

股樓投資 17:12 2020/12/09

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軟銀集團年內曾多次出售資產，套現回購股份，累計約1.35萬億日圓（約1004億港元），軟銀股價亦因此反彈1.6倍。彭博引述消息指，軟銀創辦人孫正義計劃以回購方式，將其持股由27%被動增加至66%，讓他毋須以溢價私有化軟銀集團，內部人士形容該做法是「慢動作私有化」。

[滙豐控股5] 實現成本下降要等3年 美銀降滙豐評級至遜於大市 詳情請看[下一頁]

孫正義目前持股26.8%，軟銀回購後持有約12%，若軟銀註銷所持股份，未來仍須額外收購47.4%股權，才可令孫正義持股增至66%。以現價計，涉資達7.4萬億日圓（約5500億港元）。若孫正義持股達66%，按日本監管要求其私有化計劃毋須給予溢價。否則，孫正義或須提出約25%溢價。彭博引述消息指，有關方式最少需時1年，軟銀要達至目標需要不斷出售資產才能成事。

【2021展望】交銀國際料恒指明年試3萬2 價值股跑贏增長股 推薦12隻行業首選股  詳情請看[下一頁]

現時，軟銀為阿里巴巴（09988）的單一最大股東，持股約25%。年內已累計售出價值137億美元（約1062億港元）的阿里股權，若軟銀繼續回購計劃，或會再度出售阿里股權，為回購提供資金。阿里全日收報260.8元，上升1%。

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撰文 : 趙家盈

阿里巴巴－SW（09988）

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