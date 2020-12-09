蘇寧否認財困股債照急跌　尚有逾百億人幣債下周到期（第二版）

▲ 雖然蘇寧迅速辟謠，但蘇寧股價及債價今日照急跌。

蘇寧易購（深：002024）母公司蘇寧電器傳陷入債務危機，資金流面臨壓力。雖然蘇寧迅速辟謠，但蘇寧股價及債價今日照急跌。

蘇寧易購今天(9日)晚上發表債券購回結果，表示公司已足額支付「18蘇寧01」、「18蘇寧02」、「18蘇寧03」、「18蘇寧04」、「18蘇寧05」、「18蘇寧06」、「18蘇寧07」債券購回金額。

蘇寧易購A股一度下跌4.7%，低見8.59元人民幣，創7月31日來的盤中最大跌幅，股價一度創5月下旬以來最低。該股收市報8.65元人民幣，跌4%。

蘇寧易購旗下多只公司債亦延續上日跌勢，其中「18蘇寧02」目前跌約3.4%至84.01元人幣，「18蘇寧04」跌約3%至80.49元人幣，兩隻債券的買價到期殖利率已經在50%左右。

根據彭博數據﹐蘇寧電器集團發行的10.4億元人幣「17蘇寧07」將在12月13日面臨贖回；另有發行金額100億元人幣「15蘇寧01」將在12月17日到期。

（第二版新增﹕蘇寧已足額繳付18蘇寧債券購回金額）

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編輯：吳敏芳