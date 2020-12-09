【國產疫苗】國藥新冠疫苗據指有效率達86% A股漲停、國藥控股升逾2%

▲ 國藥新冠疫苗據指有效率達86％ 阿聯酋已獲批上市

據阿聯酋通訊社報道，阿聯酋宣布批准國藥控股 （01099） 母公司國藥集團研發的新冠疫苗註冊後，公布三期臨床試驗的中期數據，數據顯示，國藥的新冠疫苗有效率達86%。消息刺激國藥控股午後由跌轉升，現升2.1%，報19.38元，成交額2.3億元；A股國藥股份（滬：600511）漲停，報54.7元人民幣，創歷史新高。

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報道指，臨床實驗涵蓋125個國家、約3.1萬名志願者進行測試，年齡介乎18歲至60歲的志願者需於28日內注射兩劑疫苗。

據指，該疫苗有效率達86%，中和抗體轉陽率為99%，100%預防中度和重度的新冠肺炎病例，而且相關研究沒有發現疫苗存在嚴重的安全隱患。

阿聯酋於7月對該新冠疫苗進行第三階段臨床測試，並與國藥集團旗下中國生物技術股份有限公司、阿布扎比人工智能及雲計算公司Group 42及阿布扎比衛生部合作進行。

另外，國藥早前向內媒透露已經向國家藥監局提交新冠疫苗上市申請，並指國藥的新冠疫苗明年產能達10億劑以上。

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編輯：袁諾曦