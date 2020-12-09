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【美國大選】Netflix紀錄片主角入獄 尋求特朗普特赦

環球政治 15:02 2020/12/09

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Netflix紀錄片《Tiger King》主角Joe Exotic入獄，美媒指他正尋求特朗普特赦。

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為候選總統，美國總統特朗普據報正考慮於離任前，提前特赦大批人士。Netflix紀錄片《Tiger King》主角Joe Exotic入獄，美媒指他去信美國名媛Kim Kardashian，希望對方代為請求特朗普特赦自己。

【美國大選】特朗普據報擬「特赦所有與他交談過的人」【下一頁】

Netflix紀錄片《Tiger King》今年熱爆全球，53歲的動物園主人Joe Exotic作為主角也成為焦點。但Exotic試圖買兇殺害競爭對手及虐待動物，今年被判入獄22年。據悉，美國真人騷明星Kim Kardashian很喜歡觀看《Tiger King》這個節目，今年3月更曾於社交媒體Twitter發帖提及這個節目。

Kardashian於2018年曾與美國總統特朗普（Donald Trump）於白宮會面，她更成功遊説特朗普赦免一名被判無期徒刑的女囚犯。

【美國大選】於拜登就職日搶鏡？特朗普據報隆重「退場」【下一頁】

美媒報道，特朗普曾向其中一名顧問指，會特赦所有曾與他交談的人。特朗普今年4月曾表示，會看一看Exotic尋求特赦的文件。

Exotic上周五（4日）寫信給Kardashian，請求她致電特朗普，讓特朗普看自己尋求特赦的257頁文件，並簽署特赦令讓自己出獄與家人團聚。

據悉，Exotic也曾去信電視台，信中請求俄克拉荷馬州長斯蒂特（Kevin Stitt）致電特朗普，尋求特朗普特赦他。

責任編輯：鄭錦玲

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