【輝瑞疫苗】與日本達成最新協議供1.2億劑疫苗 將於明年3月起接種

美國藥廠輝瑞在英國當地時間周二（8日）展開接種工作。據了解，輝瑞和日本政府達成最新協議，於明年上半年提供1.2億疫苗，惟需等待通過日本國內旳臨床試驗和審查，預料最快可在在明年3月展開大規模接種。

日本政府表示，現時輝瑞在日本進行第一、二期臨床試驗，屬整個臨床試驗的初期階段；若要在國內進行疫苗接種，須提交臨床試驗結果，並通過審查。

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另外，英國藥廠阿斯利康亦和日本政府達成協議供1.2億劑疫苗，現時正實施國內臨床試驗階段；由日本藥廠AnGes研究的疫苗現正進入臨床試階段，料最快要等待至2022年才可接種。

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責任編輯：潘曉豐