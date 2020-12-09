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【百濟神州6160】傳百濟啟動科創板上市輔導 料明年上半年回A　成首家中港美上市生物藥股

股樓投資 15:47 2020/12/09

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內地媒體報道，百濟神州（06160）已跟中金及高盛簽署上市輔導協議，正式啟動科創板上市輔導，預期將於明年上半年完成，屆時百濟神州將成為首隻在內地Ａ股、港股及美股上市的生物醫藥股。

百濟神州股價今日暫報136.9元，升1.6%，成交金額4,300萬元。據融中財經指出，百濟神州回Ａ將會發人民幣新股為主，不涉及轉換現有港股及美國上市預託證券。

【大行報告】啤酒乳業股今年跑贏大市 高盛話未升夠　調升3股目標價最多14％ 詳情請按【見下頁

早在2016年2月，百濟神州赴美納斯達克上市，股份編號為「BGNE」，到2018年8月到港股主板上市，編號為「6160」。若今次成功在科創板掛牌，將成為首間在三地股市上市的生物醫藥股。

成立至今10年，百濟神州現時仍未有盈利貢獻，根據早前公布季績，截至今年9月底止，首三季虧損擴大至11.24億元美元，上年同期蝕5.61億美元；收入為2.1億美元，按年下跌44%。單計第三季，虧損4.25億美元，去年同期蝕3.07億美元；收入9,108萬美元，按年升82%，主要來自公司自主研發產品百澤安和百悅澤近期商業化上市。

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記者：李兆明

 

科創板 香港股票 百濟神州（06160）

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