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【香港出口】貿發局料明年出口貨值升5%　過半港商最憂疫情反覆

商業 14:40 2020/12/09

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香港貿發局料明年出口貨值升5%，並修訂近年出口預測，由跌10%上調至跌3%。（資料圖片）

香港貿發局料明年出口貨值升5%，並修訂近年出口預測，由跌10%上調至跌3%。

【香港經濟】2019年進出口貿易、批發、零售業、住宿及膳食統計　按年下跌8.3%

【香港出口】香港信保局百分百信用限額提升計劃　延長至2021年6月

香港貿發局研究總監關家明指出，港商仍要面對全球需求疲弱、供應鏈中斷等挑戰，但預計商貿活動將隨著疫苗面世，而逐漸回復正常。

同事，今年第四季出口指數繼續回升，由首季的16.0，升至今季的36.2。雖然反映香港企業出口信心逐步改善，但仍然處於50盛衰分界線以下的收縮領域。

據貿發局數據，雖然全部行業均錄增長，又以珠寶業反彈幅度最強勁，但未來出口表現仍未明朗，港商尤其擔心疫情反覆（54.9%）、全球需求疲弱（23.8%）及中美貿易磨擦（9.6%）的影響。

事實上，疫情尚未回穩，有8成受訪者過去三個月受疫情打擊，最普遍是買家減少訂貨量（56.9%），其次為取消訂單（22.3%）及壓價（13%）。

【香港經濟】第三季港口貨物吞吐量下跌5.7%　出口包括港產品跌40.2%

記者：葉泳珊

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