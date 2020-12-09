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【美股分析】新債王料明年通脹升逾2%　美小型股將跑贏大型股

股樓投資 15:09 2020/12/09

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新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（8日）出席其投資旗艦DoubleLine Total Bond Fund的網上直播時指，預計明年通脹將會升至2.25%至2.4%，超過聯儲局定下2%的通脹。據彭博數據顯示，大部份經濟學家認為，明年第二季通脹將會短暫升高於2%，惟岡拉克認為升勢將會持續。

【2021展望】綜合20美股專家 逾半對明年樂觀　預期標指升22％ 薦7隻周期復甦股

他又指，銅金比（Copper-gold ratio）反映10年期國債息率應會更高，而且美國基本面根本不支持國債站於現時水平。截至周三中午，美國10年期國債孳息率為0.94厘，與一年前的1.84厘，跌幅接近1厘。此外，8月時仍看好金價的岡拉克，現時則對黃金持中性看法，但他坦言，如果逼他買進黃金，他仍肯以現價買入。

股市方面，他指小型股跑輸的年代即將終結，認為代表小型股的羅素2000指數將會跑贏標普500指數，又指以微軟、Facebook、蘋果、Amazon、Netflix及Alphabet為首的科技巨擘不會再成為引領大市的主要動力。

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撰文 : 林展鋒

經濟 ETF 美股 岡拉克 市盈率 標準普爾500指數 指數 通脹 美國 買入

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