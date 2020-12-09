【美股分析】新債王料明年通脹升逾2%　美小型股將跑贏大型股

新債王岡拉克（Jeffrey Gundlach）周二（8日）出席其投資旗艦DoubleLine Total Bond Fund的網上直播時指，預計明年通脹將會升至2.25%至2.4%，超過聯儲局定下2%的通脹。據彭博數據顯示，大部份經濟學家認為，明年第二季通脹將會短暫升高於2%，惟岡拉克認為升勢將會持續。

【2021展望】綜合20美股專家 逾半對明年樂觀 預期標指升22％ 薦7隻周期復甦股

他又指，銅金比（Copper-gold ratio）反映10年期國債息率應會更高，而且美國基本面根本不支持國債站於現時水平。截至周三中午，美國10年期國債孳息率為0.94厘，與一年前的1.84厘，跌幅接近1厘。此外，8月時仍看好金價的岡拉克，現時則對黃金持中性看法，但他坦言，如果逼他買進黃金，他仍肯以現價買入。

股市方面，他指小型股跑輸的年代即將終結，認為代表小型股的羅素2000指數將會跑贏標普500指數，又指以微軟、Facebook、蘋果、Amazon、Netflix及Alphabet為首的科技巨擘不會再成為引領大市的主要動力。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機