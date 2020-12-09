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【BNO 移民】經多哈飛英國免檢疫　卡塔爾航空推倫敦曼徹斯特愛丁堡機票優惠　單程2,400元起

商業 14:22 2020/12/09

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即日起至2020年12月13日，卡塔爾航空為前往英國的旅客提供獨家票價優惠，來回連稅及燃油附加費則由4,770元起。（卡塔爾航空facebook圖片）

有需要去英國的人有福了！乘搭卡塔爾航空飛往英國前，在香港逗留14天的乘客目前可免入境檢疫，因此即日起至2020年12月13日，卡塔爾航空為前往英國的旅客提供獨家票價優惠。

【BNO移民】英國就業前景歐洲內最差　零售、服務業招聘意欲創新低

【BNO移民】英國解封假日商店購物人流恢復　惟低於疫情前水平

現時英國政府已修訂有關規例，符合有關入境條件人士，經多哈入境英國可免除14 天入境隔離。旅客現可以優惠票價前往倫敦、曼徹斯特或愛丁堡，單程連稅及燃油附加費由2,400元起，來回連稅及燃油附加費則由4,770元起。特價機票的有效期分別為2021年12月31日（經濟艙）及2021年9月30日（商務艙）。

卡塔爾航空太平洋地區副總裁Thomas Scruby表示，隨著香港和卡塔爾雙雙納入英國的旅遊通道，卡塔爾航空推出這些票價優惠讓更多人與親朋好友重聚，同時為希望再次旅遊的乘客提供靈活的出行選項。

為令乘客更能安心地計劃行程，卡塔爾航空已升級其預訂政策，乘客可享更多選擇和無限次更改日期。此外，學生乘客參加卡塔爾航空最新設立的學生會後，於每次返校或趁假期探訪親友時均可享特價機票、額外行李額度等多項優惠和獨家禮遇。

【航空業自救】香港航空旗下貨運申請增航線　瞄準出口訂單及疫苗運送需求

責任編輯：朱悅瀅

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