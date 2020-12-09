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【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車

股樓投資 14:53 2020/12/09

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疫情持續肆虐，加上經濟前景未明，影響業主持貨信心，部分業主亦願進一步減價賣樓，由於息口持續低企，不少首置客趁機入市。中原林恩信說，荃灣立坊高層13室，實用面積238平方呎，開放式間隔，原叫價525萬元放盤。由於立坊樓齡新，交通方便，加上銀碼細，終吸引「90後」首置客洽購，而該「90後」首置客亦敢大膽還價，終令業主減價逾一成賣樓。

代理又說，疫情持續惡化，加上限聚令收緊至兩人，影響買家睇樓意欲，日前業主見有實客還價，願減至470萬元賣樓，其後再經一輪議價，單位終減至460.8萬元易手，實用呎價19,361元，共減64.2萬元。

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【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園【下一頁

雖然業主減價逾一成賣樓，但資料顯示，原業主於2010年7月，以210萬元買入單位，持貨10年，現帳面賺250.8萬元，物業期內升值1.2倍。林恩信續說，立坊現時約有30個放盤，當中開放式單位約有6個，叫價約460萬元至520萬元不等。

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撰文 : 黄卓賢

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