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英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎

環球政治 14:39 2020/12/09

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英國疫情持續，英國威廉王子（Prince William）據報4月曾確診新冠肺炎，威廉王子的健康狀況一度受到關注。有媒體更報道指，威廉王子被指曾確診新冠肺炎，其實是想掩蓋威廉王子罹患癌症的事實。報道更指，威廉王子妻子凱特希望，威廉王子能與哈里王子和解，然而威廉王子甚至不願意讓哈里王子知道自己罹癌一事。

美國傳媒公司（AMI）旗下的小報《國民問詢報》（National Enquirer）報道指，威廉王子4月確診新冠肺炎，而在他接受治療之時，卻發現自己患上癌症。

梅根自揭7月曾流產 「幾乎無法承受的悲傷」 【下一頁】

報道指，整個英國王室對威廉王子罹患癌症感到震驚。威廉王子的父親、王儲查理斯王子（Prince Charles）及英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）深感擔憂。報道更指，威廉王子妻子凱特幾乎精神崩潰。

英國《太陽報》早前引述王室消息人士指，威廉王子在4月曾確診新冠肺炎，而且病情嚴重，威廉王子一度出現呼吸困難，令他身邊的人感到憂慮。英國廣播公司（BBC）亦指，有消息確認事件屬實。

責任編輯：林嘉莉

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