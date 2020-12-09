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【美國疫情】突破1500萬大關 每22人有1人確診

環球社會熱點 13:55 2020/12/09

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美國疫情嚴峻，美國周二（8日）突破1500萬宗新冠肺炎確診大關。幾乎每22名美國人當中，就有1人確診新冠肺炎，反映美國疫情於感恩節假期後惡化。美國傳染病專家福西更警告，隨著聖誕節假期臨近，美國疫情於下個月或再度惡化。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的數據，美國累計已有超過1,500萬宗新冠肺炎確診。按照美國3.282 億的人口計算，幾乎每22名美國人，就已經有1人確診新冠肺炎。

美國的確診數字持續飆升，亞利桑那州、阿拉巴馬州及俄亥俄州的確診增幅都創新高，亞利桑那州單日更新增逾1.2萬宗確診，打破周日（5日）約6,800宗的紀錄。

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傳染病專家（Anthony Fauci）預計，由於聖誕節假期較感恩節假期更長，聖誕節過後的一周及新年假期，或會較感恩節期間的疫情更嚴峻。

福西更表示：

（明年）一月中對我們來説將會是真正黑暗的時期。

（The middle of January could be a really dark time for us.）

美國26州都發布全州範圍的限制措施來遏制疫情。北卡羅來納州周二推出宵禁措施，由周五（11日）起要求民眾每晚10點至淩晨5點留在家中，酒吧餐廳每晚10點就要關閉。

責任編輯：鄭錦玲

幾乎每22名美國人當中，就有1人確診新冠肺炎。

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