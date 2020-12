【美國疫情】突破1500萬大關 每22人有1人確診

美國疫情嚴峻,美國周二(8日)突破1500萬宗新冠肺炎確診大關。幾乎每22名美國人當中,就有1人確診新冠肺炎,反映美國疫情於感恩節假期後惡化。美國傳染病專家福西更警告,隨著聖誕節假期臨近,美國疫情於下個月或再度惡化。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的數據,美國累計已有超過1,500萬宗新冠肺炎確診。按照美國3.282 億的人口計算,幾乎每22名美國人,就已經有1人確診新冠肺炎。

美國的確診數字持續飆升,亞利桑那州、阿拉巴馬州及俄亥俄州的確診增幅都創新高,亞利桑那州單日更新增逾1.2萬宗確診,打破周日(5日)約6,800宗的紀錄。

傳染病專家(Anthony Fauci)預計,由於聖誕節假期較感恩節假期更長,聖誕節過後的一周及新年假期,或會較感恩節期間的疫情更嚴峻。

福西更表示:

(明年)一月中對我們來説將會是真正黑暗的時期。

(The middle of January could be a really dark time for us.)