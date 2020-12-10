【中美角力】蓬佩奧：香港被中共徹底統治 林鄭呼籲外商投資香港

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（12月8日）在出席《華爾街日報》行政總裁議會高峰會時向商界發出警告，指美國會將中國及香港視為一體，並給予同樣待遇。他在本周一（12月7日）發表對中國官員的新一輪制裁，以回應香港4名民主派議員被取消資格一事。

「這只不過是另一個由共產黨統治的城市」蓬佩奧在接受訪問時指出，世界各國及企業都應跟隨美國將香港當作中國的一個城市。他同時透露，有企業高層向他私下表示被中國敲詐。

【中美角力】美國防部列中芯、中海油入黑名單 禁止投資合共35間中企 【下一頁】

同樣有份出席峰會的香港行政長官林鄭月娥則為香港的營商環境辯護：「若你問我，我認為這是來港營商最好的時機。」她向企業表示，香港在粵港澳大灣區擔當重要角色，認為香港前景無限，鼓勵企業把握時機投資香港。她同時提到，自去年六月以來的紊亂已告一段落，一些令人不安且損害營商氛圍的畫面已消失。林鄭月娥在峰會重申，中央政府會堅定落實一國兩制，並向國際商群保證法治、司法獨立、市民的權利和自由等的核心價值，在一國兩制下會繼續獲充分保障。美國曾在8月制裁林鄭月娥在內的香港官員。

除了本周初的制裁以外，美方上周亦把中海油及中芯國際等四間企業列入黑名單，加上月初美國國會通過的《外國公司問責法案》，令本已緊張的中美關系繼續升溫。

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