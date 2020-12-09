新加坡初創攻港　Atome推零利息「先買後付」服務

▲ 新加坡初創公司Atome在香港與超過100間網上與實體零售店合作，在香港推出首個「先買後付」（Buy Now，Pay Later）付款服務。

新加坡初創公司Atome在香港與超過100間網上與實體零售店合作，推出「先買後付」（Buy Now，Pay Later）付款服務。消費者在與Atome旗下合作商戶購物時，可透過掃瞄QR Code，將帳目分成三份，其後分期付款無需繳付利息。

Atome業務拓展副總裁Eric Cheung表示，疫情影響下，消費者轉而尋求安全和簡單的付款方式，預料網上及實體店鋪與Atome合作後，可增加其銷售額。

Atome現時與超過100間線上及線下店鋪合作，當中包括6IXTY8IGHT網上平台、CityLink等店鋪。

據Atome 服務合約條款，用戶在付款時選用Atome後，將會透過事先預選的付款方式（例﹕信用卡）即時支付第一期款項，過程零利息及免手續費。第二期及第三期款項以自動繳費形式轉賬，但若用戶未能繳付第二期或第三期款項，用戶的Atome帳戶將被涷結，於付清時才可重新啟用帳戶。

此外，服務合約條款內容亦顯示，帳目不一定會均等地分成三份，Atome有權按用戶過往消費歷史作出決定，部分消費或設最低或最高消費限額。

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編輯﹕賴奕羚