  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 18:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡初創攻港　Atome推零利息「先買後付」服務

Hot Talk 15:23 2020/12/09

分享：

新加坡初創公司Atome在香港與超過100間網上與實體零售店合作，在香港推出首個「先買後付」（Buy Now，Pay Later）付款服務。

新加坡初創公司Atome在香港與超過100間網上與實體零售店合作，推出「先買後付」（Buy Now，Pay Later）付款服務。消費者在與Atome旗下合作商戶購物時，可透過掃瞄QR Code，將帳目分成三份，其後分期付款無需繳付利息。

Atome業務拓展副總裁Eric Cheung表示，疫情影響下，消費者轉而尋求安全和簡單的付款方式，預料網上及實體店鋪與Atome合作後，可增加其銷售額。

Atome現時與超過100間線上及線下店鋪合作，當中包括6IXTY8IGHT網上平台、CityLink等店鋪。

據Atome 服務合約條款，用戶在付款時選用Atome後，將會透過事先預選的付款方式（例﹕信用卡）即時支付第一期款項，過程零利息及免手續費。第二期及第三期款項以自動繳費形式轉賬，但若用戶未能繳付第二期或第三期款項，用戶的Atome帳戶將被涷結，於付清時才可重新啟用帳戶。

此外，服務合約條款內容亦顯示，帳目不一定會均等地分成三份，Atome有權按用戶過往消費歷史作出決定，部分消費或設最低或最高消費限額。

相關文章﹕

【報告調查】畢馬威：去年本港初創企業私募融資額跌4%　智慧城市金融科技為投資重點

【騰訊投資】騰訊傳領投美國教育初創Udemy 估值超過230億

【美股焦點】Facebook擬78億收購初創聊天軟件商Kustomer

 

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

著數優惠 付款優惠 免息分期 服務 信用卡 行政 銷售 零售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】云想科技2131乘短視頻浪潮重生　認購前五大要點不可不知
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【新股IPO】藍月亮6993擬上限定價　孖展暫錄695億超購70倍
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【禁堂食】食肆6時後禁堂食周四生效、健身室關閉　違強制檢測禁足令可囚半年（附最新措施重點）
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】藍月亮6993市盈率貴？農夫山泉PE又有幾多？
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【新股IPO】云想科技2131正在招股 孖展暫錄56.47億、超購40倍（不斷更新）
【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣　訂購須等3個月
【AirPods Max】蘋果新耳機AirPods Max香港定價4599元照熱賣　訂購須等3個月