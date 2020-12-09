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【2021展望】中國11月意外通縮 景順料明年下半年通脹將回升

股市 13:37 2020/12/09

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景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，隨經濟活動持續回復，加上財政刺激措施有滯後效應，預期明年下半年內地通脹將會回升。

内地11月居民消費價格指數（CPI）意外轉負，按年下降0.5%，景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，主因豬肉供應改善令價格回落，隨經濟活動持續回復，加上財政刺激措施有滯後效應，預期明年下半年通脹將會回升。

交銀國際推薦12隻港股，詳情【下一頁】

他又指，其他國家疫情嚴重，拖累對中國產品需求，貨幣政策難有明確方向，現時人行正採取觀望態度，故暫時難在貨幣政策上有明顯方向，但預期明年下半年大機會收緊貨幣政策多於放寬。

對於十四五規劃，他指出應聚焦（1）本地消費、（2）科技本土化及（3）供應鏈三方面，特別是本GDS消費已佔中國GDP約4成，預期家庭消費日漸回復正常，將會出現「V形」反彈，並利好相關概念的周期股。他續指，科技本土化可減少中國對外國技術的依賴，而在疫情下科技企業造好，成為新經濟周期的推動力。

趙耀庭指，預期疫苗將會於明年下半年大規模推出，全球經濟會逐步回升，但會不平均且緩慢，而中國的表現會較其他國家優勝。

港股快將出現「終極黃金交叉」後市先看多少？見【下一頁】

相對於固定資產，景順更為偏好股票，標普500指數近日屢創新高，趙耀庭認為主要由寬鬆的貨幣政策及疫苗憧憬推動，市場氣氛樂觀有理，但現時該等利好因素已大致反映，加上疫苗運送等或有阻礙，預期美股短綫將會波動。

至於港股，他指，受累於香港經濟及中美等地緣政治風險，港股的市盈率相較其他主要市場有明顯的折讓，導致港股的風險溢價上升。

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編輯：袁諾曦

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