【阿里巴巴股東】彭博：軟銀研究慢烤式私有化　回購規模約5500億港元、成阿里沽壓？

▲ 外電報道，孫正義研究「慢烤式」私有軟銀。

軟銀集團（Softbank，日：9984）年內大舉出售資產，包括賣出晶片業務ARM、以阿里巴巴 （09988） 股份融資，套現大筆資金回購股份，最新已斥資1.35萬億日圓（約1004億港元），令軟銀股價從低位累計反彈1.6倍。彭博引述消息指，軟銀創辦人孫正義計劃不止於此，軟銀內部討論以回購方式，令現時持股27%的孫正義股權被動增加至66%，令其以毋須以溢價私有化軟銀集團，內部人士形容有關方式是「慢動作、慢烤式私有化」。

軟銀集團在相關消息傳出後，股價曾升半成，新報7516日圓，市值約15.67萬億日圓（約11,669億港元）。孫正義目前持股26.8%，軟銀回購後現持有約12%，若軟銀註銷所持股份，未來仍須額外收購47.4%股權，才能達至孫正義持股增至66%，以軟銀現價計，涉及資金達7.4萬億日圓（約5500億港元）。

彭博引述消息指，有關方式需時要1年以上，軟銀要達至目標需要不斷出售資產才能成事。

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消息人士指，孫正義若果持股達66%，按日本監管要求其私有化計劃毋須給予溢價，否則以現行市況，孫正義或須提出25%溢價說服股東接受方案，特別是軟銀現價較其阿里巴巴、UBER持股都有所折讓。

消息又指，孫正義已私下討論私有化大計至少5年，在今年疫情衝擊期間，他與顧問、投資者提出有關考慮，但未獲支持。

年內，軟銀只回購1.35萬億日圓股份，並計劃再回購額外1.5萬億日圓股份，但都只能夠令孫正義持股增至35%。若孫正義繼續推行有關「慢烤式私有化」，軟銀勢要持續賣產，一改孫正義多年豪賭式收購科企風格，而軟銀除牌後信貸評級也難復現有水平，令其未來融資更難。

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編輯：麥德銘