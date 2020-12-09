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【航空業自救】香港航空旗下貨運申請增航線　瞄準出口訂單及疫苗運送需求

商業 13:23 2020/12/09

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貨運需求增加，香港航空旗下的香港貨運航空率先申請增加航線，以拓展服務網絡。（香港貨運航空facebook圖片）

疫情打擊全球航空業，旅客的航空旅程停頓下來，但整個亞洲，尤其是東南亞地區的空運需求正不斷增長。為滿足客戶需求，並確保香港貨運暢通，香港航空旗下的香港貨運航空率先申請增加航線，以拓展服務網絡。

【航空業自救】波音終於有訂單　Ryanair訂購逾75架波音737Max客機

【航空業告急】美國西南航空為減成本　擬6,800名員工放無薪假

出口訂單數量是貨運需求的最佳指標，廠商目前正在處理異常巨額的訂單，香港貨運航空表示，必需增加香港的貨物進出口運力，以滿足他們對貨運艙位的需求。隨著新冠肺炎疫苗即將推出市場，香港貨運航空預期，為應付各地對疫苗的分配和運送，空運需求將再進一步增加。

公司現時正營運5架空中巴士A330貨機往返12個定期航點，每週的包機服務亦不斷增加。航班的貨運量平均維持在70%到80%之間。

香港貨運航空政府及公共事務總監陳杰表示，香港對進出口貨運運輸的需求正急速上升，香港擁有世界頂級的國際機場和貨運設施，公司已充份準備好利用擴展後的網絡，來保持香港貨運的順暢運行。

【BNO移民】英國易捷航空明年2月　乘客若使用機艙行李架將收取費用

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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