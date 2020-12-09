【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話

▲ 踏入2020年最後一個月，Google也照慣例回顧2020年香港人最關心的議題和事件。

踏入2020年最後一個月，Google也照慣例回顧2020年香港人最關心的議題和事件。Google香港2020年度搜尋榜揭露，今年上榜的Google熱爆關鍵字不少與疫情資訊及在家抗疫相關，「新型冠狀病毒」成為年度熱爆本地頭條榜首，亦在年度熱爆關鍵字、年度熱爆國際頭條上榜。「口罩」、「確診」、防疫及紓困措施如「限聚令」、「全民檢測」及「保就業計劃」同樣是香港人關心的話題。

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疫情為日常生活帶來改變，網購平台「HKTVmall」及視像會議工具「Zoom」同時上榜。除了本地時事，香港人亦積極關心國際時事，「美國大選」成為年度熱爆關鍵字及年度熱爆國際頭條，「特朗普」和「拜登」均為年度熱爆國際話題人物。

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網購成為香港人的新常態，今年的Google熱爆搜尋榜顯示熱爆購物平台榜首是「HKTVmall」，除了大型連鎖超市及個人護理產品店，「士多」和「阿布泰國生活百貨」也榜上有名。

在家抗疫期間，也有不少人搜尋食譜及食材資料，今年Google熱爆食譜搜尋反映香港人對多國飲食的興趣，包括「醉鴨舌」、「400 次咖啡」，也有一解旅遊癮的「章魚小丸子」和「印度烤餅」。烘培及包點製作也成為不少人的新興趣，「氣炸鍋蛋糕」和「牛奶饅頭」食譜，以及「高筋麵粉」、「淡忌廉」和「低筋麵粉」食材資料成為熱搜。

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與此同時，因為疫情而無法外遊，不少人在 Google 搜尋有關「staycation」的資料，期望在本地找到玩樂消閒的新意，因而登上年度熱爆意思搜尋及熱爆英譯中搜尋榜。在積極防疫的同時，香港人也熱愛Google搜尋口罩規格「BFE」和「PFE」的意思、「Coronavirus」的英譯中詞彙和「限聚令」的中譯英詞彙。

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至於娛樂方面，韓星魅力持續發酵，「玄彬」、「孫藝珍」和「BLACKPINK」均榜上有名。另一方面，名人「曾偉權」、「黃鴻升」、「三浦春馬」及「劉真」的離世，也是香港人關心的話題。

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責任編輯：曾曉汶