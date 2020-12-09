【美國大選】共和黨促賓夕法尼亞作廢郵寄票 遭最高法院駁回

美國大選風波持續，共和黨在美國大選關鍵州分賓夕法尼亞州發起訴訟，尋求作廢250萬郵寄選舉票，以扭轉拜登在賓夕法尼亞州勝出的結果。美國最高法院於周二駁回特朗普陣營的訴訟，顯示拜登仍奪得賓夕法尼亞州的20張選舉人票。

共和黨眾議員凱利（Mike Kelly）入稟美國最高法院，要求作廢250萬郵寄選舉票，指根據賓夕法尼亞州法律，這批選票屬不合法。

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美國最高法院9位法官中，有6名屬保守派，其中3名由美國總統特朗普委任，包括於大選前任命的巴雷特（Amy Coney Barrett），惟眾人均對駁回上訴結果沒有異議。

賓夕法尼亞州為美國大選的關鍵州分，拜登拿下賓夕法尼亞州，對美國大選結果有重要的影響。

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拜登是以8萬張票的差距贏得賓夕法尼亞州，而在郵寄選票中取得的票數遠高於特朗普，當地州長亦已簽署確定選舉結果。

然而，特朗普一再強調他已勝出選舉，惟未有確實證實顯示各州分出現選舉舞弊。民主黨等人批評特朗普打擊了人民對美國選舉廉潔的信心，以及為支持者製造假希望，試圖削弱美國的民主。

責任編輯：郭麗明