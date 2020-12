【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗 籲國會通過防疫撥款

美國候任總統拜登(Joe Biden)周二(12月8日)在特拉華州維爾明頓(Wilmington)公布新的內閣官員任命。當中現任加州檢察長,拉丁裔的貝塞拉(Xavier Becerra)會擔任衛生部長,疾病控制及預防中心(CDC)總監將由華倫斯基(Rochelle Walensky)擔任。拜登在公布人選的記者會中提到,新的公共衛生團隊將在他上任100日內為民眾接種1億劑疫苗,若以每人兩劑計算,疫苗將惠及5000萬美國國民。

「這將會是美國史上最具效率的大規模疫苗接種計劃(This will be the most efficient mass vaccination plan in US history)」拜登形容研發疫苗為艱難的工作,同時亦指分發疫苗也非常具挑戰性。

【美國疫情】拜登:就任後全國佩戴100天口罩 籲民眾對疫苗恢復信心 【下一頁】

拜登坦言,他不能保證在上任100天內完全消滅新冠病毒,但他的政策可以減慢病毒帶來的影響並改善美國人民現時的生活。除了為國民接種疫苗外,拜登早前亦呼籲民眾佩戴100天口罩,並相信這將大大減低感染數字。他亦警告,若國會無法為防疫撥款達成共識,整個抗疫成果就會收到拖延,效果也會減慢。

美國食品藥品監督管理局(FDA)通過驗證由輝瑞(Pfizer)及德國BioNTech共同研發的疫苗。證實疫苗有95%的有效率,且沒有出現安全隱患,預計FDA最快在周四(12月10日)向公眾公布接種疫苗的最新情況。美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID)所長福奇(Anthony Fauci)表示,將安排為高風險人士優先接種,並預計最快能在十二月下半旬投入使用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機