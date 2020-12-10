【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗 籲國會通過防疫撥款

美國候任總統拜登（Joe Biden）周二（12月8日）在特拉華州維爾明頓（Wilmington）公布新的內閣官員任命。當中現任加州檢察長，拉丁裔的貝塞拉（Xavier Becerra）會擔任衛生部長，疾病控制及預防中心（CDC）總監將由華倫斯基（Rochelle Walensky）擔任。拜登在公布人選的記者會中提到，新的公共衛生團隊將在他上任100日內為民眾接種1億劑疫苗，若以每人兩劑計算，疫苗將惠及5000萬美國國民。

「這將會是美國史上最具效率的大規模疫苗接種計劃（This will be the most efficient mass vaccination plan in US history）」拜登形容研發疫苗為艱難的工作，同時亦指分發疫苗也非常具挑戰性。

【美國疫情】拜登：就任後全國佩戴100天口罩 籲民眾對疫苗恢復信心 【下一頁】

拜登坦言，他不能保證在上任100天內完全消滅新冠病毒，但他的政策可以減慢病毒帶來的影響並改善美國人民現時的生活。除了為國民接種疫苗外，拜登早前亦呼籲民眾佩戴100天口罩，並相信這將大大減低感染數字。他亦警告，若國會無法為防疫撥款達成共識，整個抗疫成果就會收到拖延，效果也會減慢。

美國食品藥品監督管理局（FDA）通過驗證由輝瑞（Pfizer）及德國BioNTech共同研發的疫苗。證實疫苗有95%的有效率，且沒有出現安全隱患，預計FDA最快在周四（12月10日）向公眾公布接種疫苗的最新情況。美國國家過敏和傳染病研究所 （NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）表示，將安排為高風險人士優先接種，並預計最快能在十二月下半旬投入使用。

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