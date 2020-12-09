【新冠肺炎】西班牙動物園4隻獅子感染新冠病毒

新冠肺炎疫情持續，西班牙巴塞羅那動物園4隻獅子感染新冠病毒，是繼美國紐約市的布朗克斯動物園今年4月亦有7隻獅子和老虎證實感染了新冠病毒，全球第二次確認有大型貓科動物感染新冠病毒。

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西班牙巴塞羅那動物園園長表示，園內1隻雄性獅子及3隻雌性獅子，在新型冠狀病毒檢測中呈陽性，曾出現咳嗽及打噴嚏等輕微新冠肺炎徵狀。經過治療後，獅子的身體狀況良好。

動物園內兩名員工亦證實染病，當局正調查這幾隻獅子是如何受感染。初步相信是動物園員工確診後，將病毒傳給獅子。

早前美國紐約市的布朗克斯動物園染病的獅子和老虎，現已全部康復。

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責任編輯：楊子瑩